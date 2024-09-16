Osmaniye'de yapılan aramada tanker sürücüsü tutuklandı

DHA
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdukları Mehmet C. idaresindeki tankerde arama gerçekleştirdi.
Asfalt tankeri, narkotik dedektör köpeğiyle arandı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Polisler tarafından asfalt tankerinde yapılan aramada, 4 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.
Sürücü, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.
Mehmet C.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış