Osmaniye'de yaşayan vatandaş 1 kuruşluk borçtan kurtuldu

Çektiği ihtiyaç kredisini düzenli ödeyerek kapatan vatandaş, 21 yıl sonra gelen telefonla şaşkına döndü. Banka, mağduriyetini basına taşıyan şahsın tüm borcunu kapattığını belirtti.

Osmaniye Kadirli'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mukadder Hatunoğlu 2000 yılında kredi çekti.

Kredi borcunu düzenli bir şekilde ödeyen Hatunoğlu, borcunun tamamını kapattı.

Geçtiğimiz ay kendisine gelen telefonda, 2000 yılında çektiği krediden 0.01 kuruş borcu kaldığını öğrendi.

İlk önce dolandırıldığını düşünen Mukadder Hatunoğlu, daha sonra banka şubesine giderek konunun aslını öğrendi.

BANKA BORCU KAPATTI

Alacak takibini doğrulayan banka görevlisi, Hatunoğlu’na borcun kapatılabileceğini ancak öncelikle hukuk bürosuna avukat parası bin TL ödemesi gerektiğini aktardı.

Aldığı yanıt üzerine öfkelenen talihsiz adam, mağduriyetini basına aktarmasının ardından banka şubesi, kalan 1 kuruş borcun kapandığını ve avukat parasından da vazgeçildiğini belirtti.

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"MAĞDURİYETİM GİDERİLDİ"

Borcu yoktur kağıdı verilen Hatunoğlu, “2000 yılında çektiğim ve ödeyip bitirdiğim kredi borcumdan 0.01 kuruş borç bakiyesi kaldı deyip 21 yıl aradan sonra bana borç gönderdiler hem 1 kuruşu hem de bin TL avukat parası talep ettiler. Banka şubesine teşekkür ediyorum, şu anda mağduriyetim giderildi ancak kendilerine de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Benim 1 kuruş borcumun peşine düşeceklerine bazı iş adamlarına verdikleri 800 milyon doların peşine düşsünler” şeklinde konuştu.



