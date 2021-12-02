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    Osmaniye'de yolcu otobüsü yandı

    Osmaniye'de yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 03:07
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    Osmaniye'de yolcu otobüsü yandı

    Osmaniye'de gece saatleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınında Mersin-Batman seferini yapan Faysal Ş. yönetimindeki yolcu otobüsü seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı.

    YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

    Yangını fark eden sürücü, otobüsü yolun sağına çekerek, yolcuları tahliye etti. Motor kısmında başlayıp, hızla tüm otobüsü saran yangında otobüs alev topuna döndü.

    Osmaniye de yolcu otobüsü yandı #1

    YARALI YOK

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Yangının ardından otobüs, kullanılmaz hale geldi.

    Şans eseri yara almadan kurtulan yolcular ise otobüs firmasının temin ettiği başka bir otobüs ile götürüldü.

    Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

    Osmaniye de yolcu otobüsü yandı #2

    Osmaniye de yolcu otobüsü yandı #3

    Osmaniye de yolcu otobüsü yandı #4

     

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