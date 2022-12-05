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    Osmaniye’deki bir markette soygun girişimi

    Şapkasına atkı, yüzüne de eşarp sarıp, markete giren soyguncu, paraları isterken tabancayla bir el ateş etti. Market işletmecisi koltuğundan fırlayınca, hırsız da korkup soygun yapamadan kaçtı.
    • 05.12.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 18:03
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    Osmaniye’deki bir markette soygun girişimi

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki Nusret Kırpık’ın işlettiği markete sabah saat 07.30 sıralarında gelen soyguncu, bir anda silahını çıkardı.

    Tanınmamak için şapkasına atkı, yüzüne de eşarp saran 25 yaşlarındaki soyguncu, Kırpık'a tabancasını doğrultu.

    Silahı tutukluk yaptı, korkup kaçtı

    Kasadaki paraları isteyen soyguncu, bu sırada tabancayla bir el ateş etti.

    Ne olduğunu anlamayan Kırpık, koltuğundan fırlarken; ikinci kez ateşlediği silahı tutukluk yapan soyguncu da korkup, kaçtı.

    Soyguncu koşarak ara sokaklara girip, gözden kayboldu.

    Osmaniye’de silahlı soyguncu market çalışanına ateş etti VİDEO

    Dehşet dolu dakikalar kamerada

    Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA’nın haberine göre kısa süreli paniğin ardından Nusret Kırpık'ın şikayeti üzerine soygun girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

    Osmaniye’deki bir markette soygun girişimi #1

    Osmaniye’deki bir markette soygun girişimi #2

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    Osmaniye’deki bir markette soygun girişimi #4

    Osmaniye’deki bir markette soygun girişimi #5

    Osmaniye’deki bir markette soygun girişimi #6


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