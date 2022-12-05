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Osmaniye’deki bir markette soygun girişimi

Osmaniye’deki bir markette soygun girişimi

Şapkasına atkı, yüzüne de eşarp sarıp, markete giren soyguncu, paraları isterken tabancayla bir el ateş etti. Market işletmecisi koltuğundan fırlayınca, hırsız da korkup soygun yapamadan kaçtı.