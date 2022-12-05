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- Osmaniye’deki bir markette soygun girişimi
Osmaniye’deki bir markette soygun girişimi
- 05.12.2022 - 16:43
- Güncelleme : 05.12.2022 - 18:03
Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki Nusret Kırpık’ın işlettiği markete sabah saat 07.30 sıralarında gelen soyguncu, bir anda silahını çıkardı.
Tanınmamak için şapkasına atkı, yüzüne de eşarp saran 25 yaşlarındaki soyguncu, Kırpık'a tabancasını doğrultu.
Silahı tutukluk yaptı, korkup kaçtı
Kasadaki paraları isteyen soyguncu, bu sırada tabancayla bir el ateş etti.
Ne olduğunu anlamayan Kırpık, koltuğundan fırlarken; ikinci kez ateşlediği silahı tutukluk yapan soyguncu da korkup, kaçtı.
Soyguncu koşarak ara sokaklara girip, gözden kayboldu.
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Dehşet dolu dakikalar kamerada
Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA’nın haberine göre kısa süreli paniğin ardından Nusret Kırpık'ın şikayeti üzerine soygun girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.