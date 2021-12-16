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    Osmaniye’deki ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı

    Girdiği ehliyet sınavında kopya çekmek için sağ omzunun üzerine kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştirerek özel düzenek hazırlayan şüpheli suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 09:06
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    Osmaniye’deki ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı

    15 Aralık tarihinde Osmaniye’de gerçekleştirilen ehliyet sınavında, bir şahsın davranışlarından dolayı kopya çektiğinden şüphelenen görevliler polisi aradı.

    Görevlilerin ihbarı üzerine sınav merkezine giden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S. isimli şüphelinin üzerinde arama yaptı.

    8 BİN LİRAYA HAZIRLATTI

    Yapılan aramada, şahsın sağ omuz üzerine yerleştirilmiş Wifi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.

    Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde kopya düzeneğini 8 bin TL karşılığında hazırlattığını söyledi.

    Osmaniye’deki ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

    Bunun üzerine O.S. ile irtibatlı olduğu tespit edilen F.Ş., Ş.T. ve İ.K. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

    Wifi destekli ses ve görüntü kaydeden düzenek ve 8 bin lira paraya el konulurken, şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Osmaniye’deki ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı #2

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