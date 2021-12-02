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    Osmaniye'deki emekli polis, tartıştığı yeğenini öldürdü

    Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini tabanca ile vurarak öldürmesinin ardından suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde polise teslim oldu.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 16:18
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    Osmaniye'deki emekli polis, tartıştığı yeğenini öldürdü

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Karkın Mahallesi’nde 59 yaşındaki amca Süleyman C., 56 yaşındaki yeğeni İlyas Kütük'ün evine gitti.

    Burada bilinmeyen bir nedenle amca ile yeğen arasında tartışma yaşandı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine amca Süleyman C., yanında bulundurduğu tabanca ile yeğeni İlyas Kütük’e ateş etti.

    YEĞEN KURTARILAMADI

    Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlyas Kütük, ağır yaralı olarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hastanede tedavi altına alınan İlyas Kütük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Osmaniye deki emekli polis, tartıştığı yeğenini öldürdü #1

    SUÇ ALETİYLE TESLİM OLDU

    Öte yandan emekli polis memuru olduğu öğrenilen Süleyman C., suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde polise teslim oldu. Süleyman C., polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Osmaniye deki emekli polis, tartıştığı yeğenini öldürdü #2

    Osmaniye deki emekli polis, tartıştığı yeğenini öldürdü #3

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