Bir binanın zillerine rastgele basarak içeri giren hırsız, apartman girişinde duran bisikleti çalıp çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

12 Ağustos'ta Osmaniye'deki Alibeyli Mahallesi'nde bisikletini park ettiği yerde bulamayan kişi, polise haber verdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

HIRSIZIN 19 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin 19 ayrı suç kaydı bulunan A.B. (27) olduğunu tespit etti. A.B., yapılan çalışmayla kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin elini kolunu sallayarak binaya geldiği, rastgele zillere basarak kapıyı açtırdığı ve ardından bisikleti alıp uzaklaştığı görüldü.

Osmaniye'deki hırsız, zillere rastgele basıp bisiklet çaldı VİDEO











