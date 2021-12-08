- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Osmaniye'deki kazadan, öğrenciler son anda kurtuldu
Osmaniye'deki kazadan, öğrenciler son anda kurtuldu
Kadirli ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, bir otomobile çarptı. O esnada kaldırımda servis bekleyen öğrenciler yaşanan kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar kamerada.
- DHA
- 08.12.2021 - 14:42
- Güncelleme : 08.12.2021 - 15:43
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda, Onur D. kontrolündeki 07 AUB 469 plakalı hafif ticari araçla kırmızı ışık ihlali yaptı.
Bu sırada Onur D., Adana'dan şehir merkezine seyreden Yusuf F. kontrolündeki 80 LJ 741 plakalı otomobile çarptı.
KALDIRIMA SAVRULDU
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma savruldu.
Osmaniye'deki kazadan, öğrenciler son anda kurtuldu VİDEO
ÖĞRENCİLER ŞANS ESERİ KURTULDU
O esnada kaldırımda servis bekleyen 2 öğrenci, üzerlerine doğru gelen otomobilin elektrik direğine çarparak durması sonucu kazadan kıl payı kurtuldu.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf F. hastaneye götürülürken, polis de kazayla ilgili inceleme başlattı.