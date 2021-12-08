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Osmaniye'deki kazadan, öğrenciler son anda kurtuldu

Osmaniye'deki kazadan, öğrenciler son anda kurtuldu

Kadirli ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, bir otomobile çarptı. O esnada kaldırımda servis bekleyen öğrenciler yaşanan kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar kamerada.