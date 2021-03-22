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    Osmaniye'deki marangozhanede çıkan yangın evlere sıçradı

    Bir marangozhanede çıkan yangının büyümesi sonucu evlerinde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 12:24
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    Osmaniye'deki marangozhanede çıkan yangın evlere sıçradı

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Veysel Çiftçi'ye ait evin alt katında bulunan marangozhanede, dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

    Ahşap malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, kısa sürede üst kata da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    3 KİŞİ KURTARILDI

    Üst katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye erleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Tedbiren hastaneye götürülen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    MADDİ ZARAR OLUŞTU

    İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, maddi zarar meydana geldi.

    Osmaniye deki marangozhanede çıkan yangın evlere sıçradı #1

    Osmaniye deki marangozhanede çıkan yangın evlere sıçradı #2

    Osmaniye deki marangozhanede çıkan yangın evlere sıçradı #3

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