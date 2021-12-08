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    Osmaniye'deki okulda biber gazıyla hastanelik etti

    Bir öğrencinin sınıfta sıktığı biber gazından etkilenen 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapıldıktan sonra taburcu olan öğrenciler 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 17:57
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    Osmaniye'deki okulda biber gazıyla hastanelik etti

    Osmaniye'nin Kadirli şehir merkezinde bulunan Cengiz Topel Ortaokulu'nda 8'inci sınıfta eğitim gören O.A.K. ile Ü.K., sınıfta arkadaşlarının üzerine evden getirdikleri edilen biber gazını sıktı.

    BİBER GAZINDAN ETKİLENDİLER

    Gazdan etkilenen öğrencilerin çığlıkları üzerine okul idaresi, sınıfa geldi.Öğrenciler okul bahçesine çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

    6 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Biber gazından etkilenen öğrencilerden Damla K., Medine D., İkra B., Büşracan G., Gözde Naz K. ve Sami Yusuf Ç., hastaneye kaldırıldı.

    Osmaniye deki okulda biber gazıyla hastanelik etti #1

    TABURCU OLDULAR

    Tedavileri yapılan 6 öğrenci, taburcu edildi.

    2 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

    Öğrencilerin ailelerinin, biber gazını sıkan O.A.K. ve Ü.K., hakkında suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

    KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞINA SIKMAK İÇİN GETİRMİŞ

    Biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan Medine D., O.A.K.’nin önceki gün kavga ettiği arkadaşına sıkmak için biber gazını getirdiğini ancak uygulamadığını anlattı.

    Osmaniye deki okulda biber gazıyla hastanelik etti #2

    "ÖKSÜREREK YAĞMURDA OKUL BAHÇESİNDE BEKLEDİK"

    O. A.K. ve arkadaşı Ü.K.'nin bugün sınıftayken birden biber gazını sıktığını belirten Medine D., "Gazdan çok kötü olduk. Öksürerek yağmurda okul bahçesinde bekledik. Ambulans bizi alarak hastaneye götürdü. Bu olayın bir daha yaşanmamasını istiyorum.” dedi.

    "ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI SÖZ KONUSU"

    Kızının sınıfta sıkılan biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldığını söyleyen öğrenci velisi Bergen Keskin ise, "Çocuklarımızın bu olayı bir daha yaşamamasını istiyorum. Okul idaresinin daha dikkatli olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın sağlığı ve canı söz konusudur." diye konuştu.

    KARAKOLDA İFADELERİ ALINACAK

    Olayla ilgili olarak Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, çocukları ifadesini almak üzere karakola götürdü.

    Osmaniye deki okulda biber gazıyla hastanelik etti #3

    Osmaniye deki okulda biber gazıyla hastanelik etti #4

    Osmaniye deki okulda biber gazıyla hastanelik etti #5

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