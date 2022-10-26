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    Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

    Yıldırımın isabet etmesi nedeniyle çıkan yangına havadan müdahaleler 4'üncü günde de sürdü. Ekipler, 37,5 saatin ardından alevleri kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
    • 26.10.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 14:47
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    Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

    Ormaniye'de 23 Ekim'de başlayan orman yangını, 4'üncü günde söndürüldü.

    Düziçi bölgesindeki ormanlık alana isabet eden yıldırımın sebep olduğu yangın, kısa sürede yayıldı.

    Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkiindeki sarp arazide yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

    Helikopter çalışmalara katıldı

    Bunun üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi.

    Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan helikopterler ile müdahale edildi.

    Osmaniye deki orman yangını kontrol altına alındı #1

    67,5 saat sonra söndürüldü

    3 gün boyunca süren yangın bölgesine, dün akşam saatlerinde karadan ulaşıldı.

    Ekipler, bu sabah 4'üncü gününe giren yangına havadan müdahaleye tekrar başladı.

    67,5 saat sonra, saat 08.30 sıralarında kontrol altında alındı.

    DHA'nın aktarımına göre; bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

    Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı VİDEO

    Osmaniye deki orman yangını kontrol altına alındı #2

    Osmaniye deki orman yangını kontrol altına alındı #3

    Osmaniye deki orman yangını kontrol altına alındı #4

    Osmaniye deki orman yangını kontrol altına alındı #5

    Osmaniye deki orman yangını kontrol altına alındı #6

    Osmaniye deki orman yangını kontrol altına alındı #7


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