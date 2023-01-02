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    Osmaniye’deki orman yangını kontrol altında

    Ormanlık alanda çıkan yangın, gece saatlerinde itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
    • 02.01.2023 - 08:51
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:12
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    Osmaniye’deki orman yangını kontrol altında

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyünde, Hamus Çayı yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

    Ormanlık alana gelen ekipler, hemen müdahaleye başladı.

    Rüzgar, alevleri büyüttü

    İHA’nın haberine göre; alevlere karadan müdahale edildi. Yangın, rüzgarın etkisi ile daha da büyüdü.

    Soğutma çalışmaları sürüyor

    Ekipler, gece saatlerinde yangını kontrol altına alabildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


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