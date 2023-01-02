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Osmaniye’deki orman yangını kontrol altında
Ormanlık alanda çıkan yangın, gece saatlerinde itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
- 02.01.2023 - 08:51
- Güncelleme : 02.01.2023 - 09:12
Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyünde, Hamus Çayı yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.
Ormanlık alana gelen ekipler, hemen müdahaleye başladı.
Rüzgar, alevleri büyüttü
İHA’nın haberine göre; alevlere karadan müdahale edildi. Yangın, rüzgarın etkisi ile daha da büyüdü.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Ekipler, gece saatlerinde yangını kontrol altına alabildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.