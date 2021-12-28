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    Osmaniye'deki otomobil kanala uçtu

    Sulama kanalına uçan araba kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 09:28
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    Osmaniye'deki otomobil kanala uçtu

    Osmaniye Düziçi ilçesi Gökçayır köyü mevkiinde Halil S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otomobil sulama kanalının üzerine devrilirken, sürücü Halil S. ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Zöhre S. ve oğlu Enes S. yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Osmaniye'deki otomobil kanala uçtu VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yan yatan otomobilin içerisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Osmaniye deki otomobil kanala uçtu #1

    Osmaniye deki otomobil kanala uçtu #2

    Osmaniye deki otomobil kanala uçtu #3

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