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    Osmaniye'deki traktör kazası can aldı

    Tarlasında çalışan Abdülkadir Tülüncü, engebeli arazide kaza yaptı. Tülüncü, olay anında can verdi.
    • 29.12.2022 - 17:23
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    Osmaniye'deki traktör kazası can aldı

    Osmaniye'nin Kırmacılı köyü Dereobası Mahallesi Karakaya mevkisinde korkunç bir olay yaşandı.

    Tarlasında çalışan Abdulkadir Tülücü'nün kullandığı traktör, engebeli arazide kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

    Ters dönen traktörünün altında kalan Tülücü'yü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde can verdi

    Sağlık ekibinin kontrolünde, Tülücü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tülücü'nün cansız bedeni, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Osmaniye deki traktör kazası can aldı #1

    Osmaniye deki traktör kazası can aldı #2

    Osmaniye deki traktör kazası can aldı #3


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