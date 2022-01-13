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    Osmaniye'deki uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

    Otomobille seyir halinde ilerledikleri sırada polisin dur ihtarına uymadan kaçmaya çalışan şahıslar yakayı ele verirken, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 09:50
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    Osmaniye'deki uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

    Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çevre illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.

    Plakası belirlenen otomobil kent girişinde ekiplerce takibe alındı. Şahısların kaçış güzergahının belirlenmesi üzerine operasyona dahil olan ekipler, Ahmet Yesevi Mahallesi Çardak Yolu üzerinde barikat kurdu.

    Otomobili takibe alan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan uyuşturucu tacirleri kaçmaya başladı.

    OTOMOBİLDEN İNDİRİLDİLER

    Film sahnelerini aratmayan kovalama sonunda şahıslar, ekipler tarafından kurulan barikatta durduruldu. Polislerin “kaldır elleri” demesi üzerine otomobilden indirilen şahıslar kıskıvrak yakalandı.

    Osmaniye deki uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı #1

    UYUŞTURUCU BULUNDU

    Yaşanan kovalamaca ve şahısların yakalanma anları anbean kameralara yansırken otomobille kaçan şüphelilerin, poşet içerisindeki uyuşturucuyu da yola atmaları kovalama esnasında kameraya yansıdı. Şahısların yakalanmasının ardından bulunan poşette bir miktar esrar ve eroin ele geçirildi.

    Osmaniye deki uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı #2

    TUTUKLANDILAR

    Emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu madde ticareti” suçundan adliyeye sevk edilen S.T. ile S.Z.Ü. isimli şahsılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye deki uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı #3

    Osmaniye deki uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı #4


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