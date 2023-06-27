Oyuncu Özgür Özberk'e yol ortasında dayak

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İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Erenköy Mahallesi Ethem Efendi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan oyuncu Özgür Özberk süratli bir şekilde ilerleyen sürücüyü uyardığı gerekçesiyle darbedildi.

Araçtan inen şahıs ünlü oyuncuya tekme yumruklarla saldırdı.

Aldığı darbelerle yere yığılan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Sürücü olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan oyuncu darp raporu alarak magandadan şikayetçi oldu.

Özberk, boyunlukla sedyeye uzanmış halde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

Yaya geçidine hızla giren araca 'Kardeşim dikkat etsene' dediğim için darbedildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi.