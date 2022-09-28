Pakistan'da sel felaketi: Ölü sayısı bin 663 oldu

Pakistan'da sel felaketi: Ölü sayısı bin 663 oldu

Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketi ülkede can almaya devam ediyor. Felakette can verenlerin sayısı bin 663'e dayanırken, 3,6 milyon kişi de işsiz kaldı.

Pakistan, haziran ayından itibaren etkili olan muson yağmurları nedeniyle sele teslim oldu.

Ülkede yaşam durma noktasına gelirken, sel felaketi can almaya devam ediyor.

Can kaybı bin 663'e yükseldi

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada; can kaybı sayısının bin 663’e yükseldiği, toplam 12 bin 865 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Pakistan'da sel felaketi: Ölü sayısı bin 663 oldu VİDEO

En çok kayıp veren eyalet: Sindh

Hayatını kaybedenlerin 614’ünün çocuk, 333’ünün ise kadın olduğu kaydedilen açıklamada, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen bölgenin 747 kişinin hayatını kaybettiği Sindh eyaleti olduğu ifade edildi.

Sel bölgelerinde NDMA, diğer devlet kurumları, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen arama-kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor.

3,6 milyon kişi işsiz kaldı

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre selden etkilenen ailelerin yaklaşık yüzde 54’ünün açık alanlarda, çadırlarda ya da barınaklarda kaldığı ülkede yaklaşık 3,6 milyon kişi işini kaybetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan’ın sel felaketinin yol açtığı yıkımla tek başına mücadele edemeyeceğini belirterek, küresel topluma yardım çağrısını yineledi.