Lahor kentinde evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybederken ailesiyle aynı evde bulunan 3 çocuk da yaralandı.

Pakistan’ın Lahor kentindeki bir evde çıkan yangın 3 çocuğu hayattan kopardı.

Alevlerin giderek yükseldiği yangında çıkmasının ardından 3 çocuk hayatını kaybederken anne babasıyla birlikte evde bulunan 3 çocuk daha yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalelerinin sonucunda yangın kontrol altına alınarak yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi.

Pakistan'daki ev yangınında 3 çocuk can verdi VİDEO



YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ 'KISA DEVRE'

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığını belirtti.

Pencap Eyaleti Başbakanı Usman Buzdar, yangında hayatını kaybeden çocuklar ve yaralı aile için çok üzgün olduklarını belirterek yaralıların en iyi şekilde tedavilerinin sağlanacağını söyledi.