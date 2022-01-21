Euro
15.2164
0.48%
Dolar
13.4130
0.27%
Altın
791.2940
0.17%
Borsa
1,999.37
-0.74%
Bitcoin
518.017
-8.79%
BTXN Coin
33.00
-0.66%
7ºC
İstanbul
Yağmur 7 C

    Pakistan'daki ev yangınında 3 çocuk can verdi

    Lahor kentinde evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybederken ailesiyle aynı evde bulunan 3 çocuk da yaralandı.
    • İHA
    • 21.01.2022 - 15:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pakistan'daki ev yangınında 3 çocuk can verdi

    Pakistan’ın Lahor kentindeki bir evde çıkan yangın 3 çocuğu hayattan kopardı.

    Alevlerin giderek yükseldiği yangında çıkmasının ardından 3 çocuk hayatını kaybederken anne babasıyla birlikte evde bulunan 3 çocuk daha yaralandı.

    YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

    Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalelerinin sonucunda yangın kontrol altına alınarak yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi.

    Pakistan'daki ev yangınında 3 çocuk can verdi VİDEO

    YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ 'KISA DEVRE'

    Yetkililer, yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığını belirtti.

    Pencap Eyaleti Başbakanı Usman Buzdar, yangında hayatını kaybeden çocuklar ve yaralı aile için çok üzgün olduklarını belirterek yaralıların en iyi şekilde tedavilerinin sağlanacağını söyledi.

    Pakistan daki ev yangınında 3 çocuk can verdi #1

    Pakistan daki ev yangınında 3 çocuk can verdi #2


    Görüş Bildir