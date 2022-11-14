Taksim'de hayat normale döndü

İstiklal Caddesi, polisin yaptığı incelemelerin ardından yaya trafiğine açıldı. Bölgeye gelen bir vatandaş, "Böyle şeyler bizi engelleyemez. Vatanı onlara mı bırakacağız. Bu vatan bizim" dedi.

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Beyoğlu, dün patlamayla sarsıldı.

Hemen hemen her gün büyük bir kalabalığın ziyaret ettiği İstiklal Caddesi, hafta sonu ve havanın güzel olması nedeniyle her zamankinden daha büyük bir kalabalığı ağırladı.

Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Türkiye'nin kilitlendiği olay ise akşam üzeri saat 16.20 sıralarında yaşandı.

Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Cadde, yaya girişine kapatıldı. Giriş ve çıkışlar güvenlik güçlerince kontrol edildi.

Sabah saatlerinde yaya trafiğine açıldı

Gece boyunca süren yasağın ardından bu sabah saatlerinde, cadde yeniden yaya trafiğine açıldı ve hayat normale dönmeye başladı.

DHA'nın aktarımına göre; Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar, Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hayat normale döndü VİDEO



"Vatanı onlara mı bırakacağız"

Bankada işi olduğu için İstiklal Caddesi'ne gelen Sadık Çap, "Yakında oturuyorum, daha önce burada da çalıştım. Başka zaman olsa yine gelirim, benim için sıkıntı yok. Ben korkmam. Niye korkayayım ki? Allah yapanları kahretsin. Ölenlerin yakınlarının başı sağ olsun. Bunların sıkıntısı bitmiyor. Böyle şeyler bizi engelleyemez. Vatanı onlara mı bırakacağız. Bu vatan bizim. Biz korksak, o korksa kim gelecek?" dedi.

"Terörse Allah belasını versin"

Beyoğlu'nda çalışan Ercan Çakırgöz de, "Çok üzüldük, ben evdeydim. Çevremiz hep aradı. İşte olduğumu biliyorlardı, hepsi aradı. Dün izinliydim. Biz de arkadaşlarımızı arayıp sorduk. Kınıyoruz. Kimdir, nedir, neyin nesidir? İnsanlar işinde gücündeyken bu tür şeylerin olması bizi üzüyor. 5-6 yıl önce bu tür şeyler çok tekrarlanmıştı. Terörse Allah belasını versin. Daha önce normal yolumuzda gidip gelirdik. Şimdi herkes birbirinin gözüne bakıyor, acaba bir şey mi var diye düşünüyor. Şüpheli, tedirgin olmaya başladık. Güzel bir şekilde geçinmek varken neden bunlar oluyor bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bize bu acıyı yaşatanları lanetliyorum"

İstiklal Caddesi'ndeki dükkanı olan Mecit Bal ise dün olay sırasında oğlunun burada olduğunu belirtti.

Bal, "Baba yakın mısın' dedi, 'yakınım' dedim. 'Baba bomba patladı, çabuk gel' dedi. 'Cesetler yerde' dedi. Herkes bağırışıyor. Şaşırdım önce, korkma geliyorum dedim. Olanları görünce şok oldum. Oğlum mal diziyormuş, bombanın sesiyle yere düşmüş. İstiklal Caddesi böyle olmamalı. Ben bize bu acıyı yaşatanları lanetliyorum. Hala korkuyoruz, bir daha olmayacak diye bir şey yok. Biz dükkan sahibiyiz, işimizin gücümüzün yanında canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Sabah geldim, ailem 'gitme sen nereye gidiyorsun' diyor. Bizim işimiz bu." diye konuştu.









