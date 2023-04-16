Patronları ile çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerine yüklemişti: Tutuklandı İşten çıkarıldığı gerekçesiyle şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı iddiasıyla sosyal medyada gündem olan kadın, Kastamonu’da yakalandı. 70 ayrı suç kaydı bulunan ve 16 ayrı suçtan aranan kadının, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

İHA İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki Havva G., sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette işe girdi. Söz konusu şirket, Havva G.’nin bazı eylemleri nedeniyle işine son verdi. İddiaya göre Havva G., işine son verildikten sonra iş yeri yöneticilerini tehdit ve hakaret etmeye başladı. Fotoğrafları eskort sitelerinde paylaştı İşten çıkarıldığı gerekçesiyle şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı iddiasıyla hakkında arama kararı çıkarılan Havva G.’nin benzer suçlara karıştığı ortaya çıktı. Daha önce de Antalya'da gözaltına alınan Hava G.’nin Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı bilgisi alındı. Tutuklandı Bunun üzerine Harekete geçen Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, adrese operasyon düzenledi. 70 ayrı suç kaydı bulunan ve 16 ayrı suçtan aranan Havva G., yeniden gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Havva G., tutuklandı.