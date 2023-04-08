Patronun ayarladığı arabulucu anlaşması geçersiz sayılacak İşverenlerin, işten çıkardıkları işçilerin dava açmasının önüne geçmek için başvurduğu arabuluculuk sürecini kötüye kullananlara kötü haber yargıdan geldi. Bölge Adliye Mahkemesi, işverenlerce işçilerin arabulucuya götürülerek arabuluculuk anlaşma belgesinin düzenlenmesinin geçerli bir arabuluculuk faaliyeti olmadığına hükmetti.

İHA

İşverenlerin bir kısmı, bireysel veya toplu işten çıkarmaları arabulucu yoluyla yapmayı tercih ediyor.

Art niyetli bazı işverenler ise çoğu zaman işçinin arabulucuyu dahi görmeden imzaladığı anlaşma tutanakları veya doğrudan iş yerinde gerçekleştirilen arabuluculuk toplantıları ile sürece gölge düşürüyor.

Patronlara kötü haber

İşçilere, fesih sebebiyle, yalnızca bir kısım alacakları ödenirken, anlaşma tutanakları sonunda tüm işçilik alacaklarına yer verilerek 'diğer tazminat ve işçilik alacakları bakımından işe iade davası da dahil olmak üzere hak talebinde bulunamayacağı yönünde anlaşmışlardır' ifadelerine yer veriliyor.

Arabuluculuk sürecini başlatmak isteyen uyanık patronlara kötü haber Bölge Adliye Mahkemesi'nden geldi.

Mahkeme reddetti

Aynı iş yerinde çalışırken kapı önüne konulan işçiler, patronun ayarladığı arabuluculuk ofisine götürüldü.

Tüm işçiler, ofisin bulunduğu binanın farklı katlarında arabulucu tutanağına imza attı.

İşe iade davası açamayan bazı işçiler, durumu yargıya taşıdı.

Mahkeme, işçilerin itirazını reddetti.

Emsal karar

Karar istinafa götürülünce devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Aynı blokta farklı bir katta belgelerin imzalatıldığı ortadadır"

Müşahhas uyuşmazlıkta davacının ihtiyari arabulucuya usulüne uygun bir başvurusunun olmadığı, yapıldığı belirtilen görüşmelerde, bir çok işçiye aynı şekilde sırayla davalı işverenin bulunduğu plazada aynı blokta farklı bir katta belgelerin imzalatıldığı ortadadır. Türk Borçlar Kanunu'nun 420. maddesine aykırı bir şekilde ibra etkisi kazandırılmaya çalışıldığı, tazminat ve alacaklarla ilgili olarak delil oluşturma ve dava açma yasağı oluşturma yönünde çaba içine girildiği anlaşılmaktadır.

'Usulüne uygun düzenlenmedi'

Bütün bu işlemlerin usulüne uygun bir arabuluculuk başvurusunun ve görüşmesinin yapılmadığı gibi mevzuat hükümleri çerçevesinde arabuluculuk anlaşma belgesinin düzenlenmediği sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle, dava tarihi itibariyle taraflar arasında 6325 sayılı kanun hükümleri dikkate alındığında yapılan işlemler geçerli ihtiylari arabuluculuk faaliyeti olarak nitelendirilemez. Mevzuat hükümleri çerçevesinde usulüne uygun, geçerli bir tutanak düzenlenmediği ortadadır.

Bölge İdare Mahkemesi, kararı tanımadı