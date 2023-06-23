Paw Guards üyesi Burak Arslan adli kontrol şartıyla serbest kaldı

DHA
Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi Burak Arslan, 18 Haziran'da sosyal medyada bir videoda, sokak köpeklerine zarar veren insanlara karşı ölüm tehdidinde bulundu.
Videodaki tehditlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Gözaltına alındı
Ekipler Arslan'ı 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan gözaltına aldı.
Serbest kaldı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.