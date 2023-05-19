Pelin Kaya için Malta'da adalet yürüyüşü Alkollü bir sürücünün bilerek çarptığı Türk kadını, feci şekilde hayatını kaybetti. Cani sürücü için 12 yıla kadar istenen hapis talebi ise genç kadının ailesini çileden çıkardı. Bugün adalet sağlanması için Malta’da yürüyüş yapılacak. Amaç, davaya dikkat çekmek…

DHA

Kaya Ailesi, hayatlarının en kara gecesini 18 Ocak 2023’te yaşadı…

Malta’da yaşayan ve 30'uncu yaş gününü arkadaşlarıyla kutlayan Pelin Kaya, saat 01.00 sularında Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'ndeki kaldırımda yürüyordu.

Hiç tanımadığı kadına bilerek çarptı

Bu sırada alkollü sürücü Jeremie Camilleri, kullandığı araçla hiç tanımadığı Pelin Kaya'ya iddiaya göre kasten çarptı.

Otomobil bir fast food restoranının duvarına çarparak durabildi.

Yerden aldığı taşları da attı

Görgü tanıkları, Pelin Kaya'yı ezen araç sürücüsünün yerden aldığı taşları da genç kadına fırlattığını ve yardım etmek isteyenlere engel olduğunu aktardı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'ye elektro şok tabancasıyla müdahale ederek gözaltına aldı.

4 ayda 10 kez hakim karşısına çıktı

Mahkeme, Pelin Kaya'nın yakınlarının ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, 33 yaşındaki Camillieri'nin "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Camilleri, 4 ayda 10 kez hakim karşısına çıktı.

Aile adalet istiyor

Genç kadının ailesi, 12 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan cani sürücünün, 25 yıla kadar ceza alma ihtimalinin bulunduğu üst mahkemede yargılanmasını istiyor.

Bu nedenle de Pelin Kaya için bugün Malta'da adalet yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Kaya’nın ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün en ağır cezayı alması için sevenlerine ve Malta halkına yürüyüşe katılım çağrısı yapıldı.

Yürüyüşün amacı, davaya dikkat çekmek

Adalet talebinin dile getirileceği yürüyüş, Malta Valetta Parlamento binası önünde saat 19.00'da başlayacak.

Yürüyüş, St. Elmo’da sona erecek.

Yürüyüşün amacı da bu davaya dikkat çekmek.