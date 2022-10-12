Petrol
94.13
-0.17%
Euro
18.0437
-0.04%
Dolar
18.588
0.02%
Altın
999.2
0.33%
Borsa
3552
-0.56%
Bitcoin
358.231
-0.49%
BTXN Coin
8.67
7.70%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Pençe Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 15:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor.

    Güvenlik güçleri, farklı operasyon bölgelerindeki harekatlarıyla hain teröristlere göz açtırmıyor.

    7 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"

    "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

    Pençe Kilit bölgesinde 4 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1


    Üniversite öğrencilerine müjde! 2022 üniversite ulaşım desteği ne kadar? Başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?
    Gündem

    Üniversite öğrencilerine müjde! 2022 üniversite ulaşım desteği ne kadar? Başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

    Türkiye'de Yaşlılık Profili araştırması yapılacak
    Gündem

    Türkiye'de Yaşlılık Profili araştırması yapılacak

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir