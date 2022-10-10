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    Pençe Kilit bölgesinde PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

    Güvenlik güçlerince teröristlere ait çok sayıda patlayıcı ile yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Patlayıcılar ve sığınaklar imha edildi.
    • 10.10.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 16:58
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    Pençe Kilit bölgesinde PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

    Terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Güvenlik güçleri, PKK'lı hainler etkisiz hale getirilirken finansal kaynakları da yok ediliyor.

    4 odalı mağara bulundu

    Son olarak Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde,  teröristlere ait sığınak ve finansal kaynaklar tespit edildi.

    4 odalı mağarada arama çalışmaları yapıldı.

    Pençe Kilit bölgesinde PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi #1

    MSB duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde tespit edilen dört odalı bir mağarada PKK’lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi."Pençe Kilit bölgesinde PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi #2


    Ele geçirilenler

    Mağarada yapılan aramada; RPG-7 roketatar, PKMS makineli tüfek ile 2 bin mermi, 2 el bombası, 1700 adet M-16 ve AK-47 piyade tüfeği mermisi, 1 el telsizi, 2 merkez telsiz, 1 sis kutusu, 1 top kablo, 1 kesintisiz güç kaynağı, 1 monitör, 2 oksijen tüpü, 1 jeneratör ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Mağara ve içinde ele geçirilenler imha edildi.

    Pençe Kilit bölgesinde PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi #3

    Pençe Kilit bölgesinde PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi #4

    Pençe Kilit bölgesinde PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi #5

    Pençe Kilit bölgesinde PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi #6


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