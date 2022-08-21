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    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG yangın çıkardı

    Terör örgütü PKK/YPG, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı.
    • 21.08.2022 - 18:52
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 19:19
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    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG yangın çıkardı

    Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütünü inlerinde yok etmeye devam ediyor.

    Kahraman askerlerimiz Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde operasyonlarını sürdürüyor.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG'li teröristler 3 noktadan yangın çıkardı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometrekare alanda devam ettiği öğrenildi.

    PKK/YPG'nin "çevre terörü" stratejisi

    AA'nın haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamalarda, terör örgütü elebaşlarının örgüt mensuplarına sabotaj ve orman yangınları çıkartması yönünde talimat verdiğini belirtmişti.

    100 binlerce dönüm alanı yaktılar

    "Çevre terörü"ne de neden olan terör örgütünün son yıllarda Irak ve Suriye'de çıkardığı yangınlarda 100 binlerce dönüm ekili alan yandı.

    Yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerinin tahribi sonucu yerel halk da yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı.

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG yangın çıkardı ViDEO

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG yangın çıkardı #1

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG yangın çıkardı #2


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