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    Pendik'te doktor 10 saatlik ameliyat sonucu hasta yakının saldırısına uğradı

    Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aort damarı yırtılan hastayı 10 saat boyunca ameliyat eden doktora hasta yakını saldırdı.
    • 02.12.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 15:01
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    Pendik'te doktor 10 saatlik ameliyat sonucu hasta yakının saldırısına uğradı

    Doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziksel şiddettin ardı arkası kesilmiyorken her gün yeni bir olay daha yaşanıyor.

    Doktora yapılan şiddetin bu seferki adresi İstanbul'dan geldi.

    Pendik'te bulunan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan kalp ve damar cerrahı Yasin Güçtekin, aort damarı yırtılan hastayı 10 saat boyunca ameliyat etti.

    Ancak, ameliyat çıkışında hastayla ilgili bilgilendirme yaptığı sırada bir hasta yakınının saldırısına uğradı.

    Doktora saldıran şahıs yakalandı

    Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Yasin Güçtekin, 30 Kasım tarihinde 10 saatlik ameliyat sürecini tamamladı.

    Doktor, ameliyat ederek hayata döndürdüğü aort damarı yırtılan bir hastanın yakınlarına bilgilendirme yaptı.

    İstediği cevabı alamayınca doktora saldırdı

    Tam bu sırada, hasta yakını L.A. babasını görmek istedi.

    Hasta yakını olumsuz cevap alınca, sinirlenerek, doktor Yasin Güçtekin’i tehdit etti.

    Tartışma esnasında L. A. adlı şahıs doktoru üzerine yürüyerek darbetti.

    Şahıs doktora saldırırken aynı zamanda hastanede bulunan cihazlara da zarar verdi.

    Saldırgan yakalandı

    Olayla ilgili çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri L.A.’yı yakaladı.

    İHA'nın haberine göre, konu ile ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Pendik te doktor 10 saatlik ameliyat sonucu hasta yakının saldırısına uğradı #1


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