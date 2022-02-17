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    Pendik’te 4 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

    İstanbul Pendik'te sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan engelli yaşlı adam, yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 08:05
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    Pendik’te 4 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

    04.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Saydam Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

    MAHSUR KALAN ENGELLİ YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

    Dumandan etkilenen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından daireden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dairede mahsur kalan 84 yaşındaki Ahmet Uçar ise yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Ahmet Uçar’ın bacaklarının olmadığı öğrenildi.

    Pendik’te 4 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti #1

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de nöbetçi savcı eşliğinde daire içerisinde çalışma yaptı. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi olay yerinden götürülerek morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Pendik’te 4 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti #2

    Pendik’te 4 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti #3

    Pendik’te 4 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti #4

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