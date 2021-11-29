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    Pendik’te, 5 ton kaçak alkol ele geçirildi

    Kaçak etil alkol bulunduğu tespit edilen depoya baskın düzenleyen ekipler, değeri 170 bin lira olan toplam 5 ton kaçak etil alkol ele geçirdi.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 18:02
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    Pendik’te, 5 ton kaçak alkol ele geçirildi

    İstanbul’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik Güzelyalı Mahallesi Acemkızı Sokak'ta kaçak etil alkol bulunduğu tespit edilen 4 katlı binanın bodrum katındaki depoyu bir süre takip ettikten sonra baskın düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Baskında, 3 ton depoda ve 2 ton deponun önündeki kamyonette olmak üzere piyasa değeri 170 bin lira olan, toplam 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.

    Alkollerin il dışından getirilerek gece kulüpleri ve eğlence mekanlarına verildiği öğrenildi.

    Pendik’te, 5 ton kaçak alkol ele geçirildi VİDEO

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kamyonetteki kaçak alkolleri depoya taşıyan 1 kişi, yapılan operasyonda gözaltına alındı.

    Pendik’te, 5 ton kaçak alkol ele geçirildi #1

    Pendik’te, 5 ton kaçak alkol ele geçirildi #2

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