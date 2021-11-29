Kaçak etil alkol bulunduğu tespit edilen depoya baskın düzenleyen ekipler, değeri 170 bin lira olan toplam 5 ton kaçak etil alkol ele geçirdi.

İstanbul’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik Güzelyalı Mahallesi Acemkızı Sokak'ta kaçak etil alkol bulunduğu tespit edilen 4 katlı binanın bodrum katındaki depoyu bir süre takip ettikten sonra baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Baskında, 3 ton depoda ve 2 ton deponun önündeki kamyonette olmak üzere piyasa değeri 170 bin lira olan, toplam 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.

Alkollerin il dışından getirilerek gece kulüpleri ve eğlence mekanlarına verildiği öğrenildi.

Pendik’te, 5 ton kaçak alkol ele geçirildi VİDEO



1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kamyonetteki kaçak alkolleri depoya taşıyan 1 kişi, yapılan operasyonda gözaltına alındı.