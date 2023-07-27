Pendik'te alkollü sürücüye meydan dayağı Öfkeli mahalleli, alkollü olması sebebiyle kaza yapan sürücüyü dövdü. Vatandaşlardan biri de, polis otomobilinin kapısını açarak araç içine bindirilen o sürücüye saldırdı.

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İHA

İddiaya göre alkollü sürücü, direksiyon başına geçti, kaza yaptı.

Bunu duyan mahalleli ise çılgına döndü.

İstanbul Pendik’te hareketli bir gece yaşandı.

Alkollü sürücü kaza yapınca ortalık karıştı

Geçtiğimiz gün bir otomobil sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atarak kaza yaptı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Sesleri duyanlar da hemen olay yerine koştu.

Kavga çıktı

Takla atan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğunu gören mahalleli, tepki gösterdi.

Bu da mahalle ile sürücü arasında gerginliğe yol açtı.

Çıkan kavgada, tekme ve tokatlar havada uçuştu.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis istendi.

Polis aracındayken saldırdı

Kavga bitti derken, bu kez bir kişi, polis otomobilinin kapısını açarak araç içine bindirilen alkollü sürücüye saldırdı.

Kaza yapan sürücünün olay yerinden götürülmesiyle yaşanan kavga son buldu.

Polis, ne olur ne olmaz diye olay yerinde güvenlik önlemi aldı.