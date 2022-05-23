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    Pendik’te amatör maçta futbolcular birbirine girdi

    Saha içerisinde yumruk yumruğa kavga eden futbolcular, sahayı boks ringine çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 4 futbolcu yaralandı.
    • 23.05.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:26
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    Pendik’te amatör maçta futbolcular birbirine girdi

    İstanbul Pendik’te, 1. Lig amatör takımlarından Pendik Çamlık Spor ile Fetih Kelkit Spor arasında oynanan futbol müsabakasında futbolcular arasında maç sonunda hakemin bitiş düdüğüyle birlikte gerginlik çıktı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen gerginlikte futbolcular birbirine girdi.

    Boks ringine dönen yeşil sahada sportmenliğe yakışmayan anlar yaşandı.

    4 futbolcu yaralandı

    Telefon kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden futbolcular birbirlerinden şikayetçi oldu.

    Görüntülerde, Pendik Çamlık Spor oyuncularının Fetih Kelkit Sporlu oyuncuları darbettiği ve Fetih Kelkitli 4 oyuncunun yaralandığı öğrenildi.

    Yaralanan futbolcular hastaneye giderek darp raporu aldı.

    Pendik’te amatör maçta futbolcular birbirine girdi VİDEO

    Polis müdahale etti

    Sporcular arasında yaşanan tekme tokat kavga polis ekiplerin müdahalesiyle sonlandırılırken 4 futbolcu kavga sebebiyle yaralandı.

    Yaralanan futbolcular hastaneye giderek darp raporu aldı.

    Pendik’te amatör maçta futbolcular birbirine girdi #1

    “40 yıllık futbol hayatımda böyle bir şey görmedim”

    Deplasmana gittiklerini ve hem rakibin kendilerini yenmelerine rağmen saldırdığını ifade eden Fetih Kelkit Teknik direktörü Hüseyin Yıldırım, “Maçın bitiminin son saniyesinde maç 2-2 idi. Son saniyelerde yediğimiz gol ile yenildik. Mağlubiyete üzülmüyorum, istersem 5-0 yenileyim, maçtan sonra oyuncularıma yapılan aşırı tepki ve müdahale ile ben çıldırdım. 40 yıllık futbol hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir mantığı kabul edemiyorum. Şikayetçi olduk, darp raporu aldık. Çarşamba günü kısmetse futbol federasyonuna itirazımızı yapacağız. Gerekirse şu olaydan sonra ligden çekilmeyi dahi düşünüyoruz.” dedi.

    Pendik’te amatör maçta futbolcular birbirine girdi #2

    “Biz oraya top oynamaya gittiğimiz halde bizi darbedenleri kınıyoruz”

    Fetih Kelkit Spor oyuncularından Hasan Yel, “Önemli bir deplasman maçında son dakikada yediğimiz gol sonrası hakemin maçı bitirmesinin ardından bir arbede yaşandı. Anlamadığımız şekilde darbedildik. Darp raporlarımız elimizde mevcut. Biz oraya top oynamaya gittiğimiz halde bizi darbedenleri kınıyoruz.” diye konuştu.

    Pendik’te amatör maçta futbolcular birbirine girdi #3

    Pendik’te amatör maçta futbolcular birbirine girdi #4

    Pendik’te amatör maçta futbolcular birbirine girdi #5

    Pendik’te amatör maçta futbolcular birbirine girdi #6

    Pendik’te amatör maçta futbolcular birbirine girdi #7

    Pendik’te amatör maçta futbolcular birbirine girdi #8


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