Pendik'te araçta başlayan tartışma sokağa taştı: Genç kadını silah çekip darbetti

İHA

Kadına şiddetin yeni adresi İstanbul.

Pendik ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay kameralara yansıdı.

Araçlarıyla marketin önüne gelen çift, alışveriş sonrası araç içerisinde tartışmaya başladı.

Kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle olay kavgaya dönüştü.

Genç adam kız arkadaşını darbedince, kadın kapıyı açarak kendini dışarı attı.

Duruma sinirlenen şahıs araçtan tabancayla inerek genç kadını araca binmeye zorladı.

Kadın araca binme konusunda direnince cinnet geçiren şahıs, genç kadını saçından tutarak araca bindirmeye çalıştı.

Kadın ile erkek şahsın arbede yaşadığı sırada şahısın elindeki tabanca ateş aldı.

Şans eseri kurşun kadına isabet etmezken, genç adam araca binerek uzaklaştı.

Genç kadın yürüyerek sokağı terk ederken şahıs, geri dönerek kadını takip etti.

Olayı gören vatandaşlardan Cengiz Korkunç, şu ifadeleri kullandı:

Akşam saatlerinde teravih namazından sonra geldim dükkana, olay yaşanmış. Kamerada izlediğim kadarıyla bir kişi arabada kadını darbetmiş. Silah sıktı. Müşteriler de buradaydı, rahatsız olmuşlar. Dükkanda çocuklarım vardı içeriden çıkamamışlar korkudan. Kadını darbedip dövdü. Silah sıktı. Kadın aşağıya doğru kaçtı adam da peşinden gitti.