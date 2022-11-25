Pendik'te arkasındaki genç kızı taşla uzaklaştırmaya çalıştı

Kimliği belirsiz genç kız kendisini darbeden şahsın peşinden gitmekten vazgeçmedi. Genç kızı peşinden uzaklaştırmak isteyen adam taş fırlattı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde kimliği belirsiz bir adamın tavırları pes dedirtti.

Peşinden gelen genç kızla tartışmaya başlayan adam bir anda tepki göstermeye başladı.

Kimliği belirsiz adam kısa bir süre sonra genç kızı önce tekme ve tokatla darbederek ardından uzaklaştırmaya çalıştı.

Kıza taş fırtlattı

Aldığı darbelere rağmen genç kızın peşinden geldiğini gören şahıs, bu kez de yerden aldığı taşları fırlattı.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, ikilinin o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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