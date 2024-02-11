Yurt genelinde trafik magandaları yolda tehlikeli hareketleriyle dehşet saçıyor.
Özellikle düğün ve asker uğurlamalarında manzara değişmiyor.
Verilen cezalar ve yapılan denetimler sürücülerin ardından sürücüler tehlikeli hareketlerini sürdürüyor.
Yolu kapattılar
İstanbul'da Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir alt geçitte, dün saat 22.00 sıralarında asker eğlencesi yapan bir grup yolu kapattı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, araç plakasından sürücüyü tespit etti.
Yakalandı
B.S. isimli sürücü, kısa sürede yakalandı.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanununun ilgili 5 ayrı maddesi uyarınca toplam 7 bin 862 lira para cezası kesildi.
Adli işlem başlatıldı
Ayrıca sürücü B.S. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış