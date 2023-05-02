Pendik'te asker eğlencesinde dehşet saçan şüpheli gözaltına alındı Asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş eden H.İ.O.'nun o anları sosyal medyada tepki çekince ekipler harekete geçti. Kısa sürede yakalanan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

DHA Şehir magandaları bu kez İstanbul'un Pendik ilçesinde ortaya çıktı. Sokak eğlencelerinde insan hayatını tehlikeye sokan şahıslar, asker konvoyunda tehlike saçtı. Bir grup akşam saatlerinde, askere giden arkadaşları için eğlence düzenledi. Gençler müzik eşliğinde dans ederken, bir kişi de elinde pompalı tüfekle ortaya çıktı. Çevredekilere aldırış etmeden defalarca ateş saçan şahıs saniye saniye kayıt altına alındı. Gözaltına alındı Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntüler, ekipleri harekete geçirdi. Ekipler, havaya ateş eden kişinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından havaya ateş eden H.İ.O. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı H.İ.O.'ya, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve “6136 Silah Kanununa Muhalefe" suçlarından işlem yapıldı. H.İ.O.'nun birçok suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.