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    Pendik’te asker konvoyu makas atıp yol kapattı

    Kornalara basarak ilerleyen asker konvoyundaki araçlar, makas atıp trafiği tehlikeye attı. Araçların camlarından da sarkan şahısların o anları, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 12:28
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    Pendik’te asker konvoyu makas atıp yol kapattı

    İstanbul’un Pendik ilçesinde dün akşam saatlerinde, Kurtköy'de Ankara Caddesi üzerinde ilerleyen asker konvoyundaki otomobiller, dörtlülerini yaktıktan sonra kornalara basarak ilçede bir süre tur attı.

    Konvoydaki araçların camlarından sarkan şahıslar, ölüme adeta meydan okudu.

    Makas atan şahıslar, trafiği tehlike atarak ilerlemelerini sürdürdü.

    YOL KAPATIP SLOGAN ATTILAR

    Grup, Ankara Caddesi’nde otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı.

    Yol ortasında, “En Büyük Asker Bizim Asker” diye slogan atarak askere gidecek kişiyi havaya atarak tutan grubun trafikte o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Konvoy, tehlikeli eğlencenin ardından gözden kayboldu.

    Pendik’te asker konvoyu makas atıp yol kapattı ViDEO

    Pendik’te asker konvoyu makas atıp yol kapattı #1

    Pendik’te asker konvoyu makas atıp yol kapattı #2

    Pendik’te asker konvoyu makas atıp yol kapattı #3

    Pendik’te asker konvoyu makas atıp yol kapattı #4

    Pendik’te asker konvoyu makas atıp yol kapattı #5

    Pendik’te asker konvoyu makas atıp yol kapattı #6

    Pendik’te asker konvoyu makas atıp yol kapattı #7


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