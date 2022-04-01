Haberler

3. Sayfa Haberleri

Pendik’te asker konvoyu makas atıp yol kapattı

Pendik’te asker konvoyu makas atıp yol kapattı

Kornalara basarak ilerleyen asker konvoyundaki araçlar, makas atıp trafiği tehlikeye attı. Araçların camlarından da sarkan şahısların o anları, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.