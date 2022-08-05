Pendik'te 'ayağımı ezdin' kavgası kanlı bitti

Serdar Akkuş'un otomobiliyle ayağının üzerinden geçtiğini öne süren H.E., Akkuş'u bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde 32 yaşındaki Serdar Akkuş, otomobili ile ilerlerken H.E.'nin ayağını ezdi.

Durumu fark etmeyen Serdar Akkuş, H.E.'nin küfretmesi üzerine otomobilinden inerek geri geldi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede alevledni ve kavgaya dönüştü.

Serdar Akkuş öldü

Serdar Akkuş, boğazından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı halde börekçiye sığınan Serdar Akkuş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

32 yaşındaki Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli tutuklandı

DHA'nın haberine göre; olay yerinden kaçan H.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.