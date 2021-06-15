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    Pendik'te çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı

    İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patlarken, tazyikli su 3 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştı. O anlar kaydedildi.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 10:02
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    Pendik'te çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı

    İstanbul'un Pendik ilçesinde, İSKİ ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında, su borusu patladı. Suyun patlaması nedeniyle, binada bulunan daireler olumsuz etkilendi.

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Su metrelerce yükseldi. 3 katlı bina yüksekliğine ulaşan basınçlı su, ekiplerin müdahalesiyle kesildi.

    Suyun yükselme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde; patlayan su borusundan fışkıran suyun 3 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştığı görülüyor.

    Pendik'te çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı VİDEO

    Pendik te çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı #1

    Pendik te çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı #2

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