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- Pendik'te çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı
Pendik'te çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı
İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patlarken, tazyikli su 3 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştı. O anlar kaydedildi.
- İHA
- 15.06.2021 - 10:01
- Güncelleme : 15.06.2021 - 10:02
İstanbul'un Pendik ilçesinde, İSKİ ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında, su borusu patladı. Suyun patlaması nedeniyle, binada bulunan daireler olumsuz etkilendi.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Su metrelerce yükseldi. 3 katlı bina yüksekliğine ulaşan basınçlı su, ekiplerin müdahalesiyle kesildi.
Suyun yükselme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; patlayan su borusundan fışkıran suyun 3 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştığı görülüyor.
Pendik'te çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı VİDEO