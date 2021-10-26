Çay ocağında duvara monteli televizyon ile içeride bulunan yiyecek ve içecekleri çalan hırsız, çay ocağından ayrılmadan önce de simit yiyip karnını doyurdu.

İstanbul’un Pendik ilçesi Dolayoba Mahallesi'ndeki çay ocağına gece saatlerinde gelen hırsız, anahtar kilidini kırarak içeri girdi.

Hırsız, çay ocağında gezerken gözüne ilk olarak televizyonu kestirdi.

KARNINI DA DOYURDU

Televizyonu monte edildiği duvardan söküp çalan hırsız, çay ocağında bulunan çay, kek gibi yiyecekleri ve müzik kutusunu bir çöp poşetine doldurdu.

Hırsız, çay ocağından bulunan simit ve kola ile karnını doyurmayı da ihmal etmedi.

Pendik’te çay ocağına giren hırsız televizyon çaldı ViDEO

TELEFONU KOLTUĞUNUN ALTINA ALDI

Koltuk altına televizyona yerleştiren hırsız, bir eline de çaldığı yiyeceklerin olduğu poşeti alarak çay ocağından kaçtı.

Çay ocağı sahibi Erkan Lermioğlu, komşu esnafın kendisini aramasıyla durumdan haberdar oldu.

“DÜKKANIN FATURALARINA KADAR ALMIŞ, ARTIK NE YAPACAKSA”

Lermioğlu, “Sabah 09.30 sıralarında esnaf ağabeyimiz aradı, dükkan açık mı diye sordu. Dükkan kapalı deyince de kapının açık olduğunu söyledi. Geldiğimde gördüm ki kapım açık, kilidim kırık. Televizyonu, müzik kutusunu almışlar, kek bisküvi de almışlar. Kardeşin karnı açtı herhalde simit yemiş, kola içmiş. Dükkanın faturalarına kadar almış. Artık ne yapacaksa. Borcum yok ki ödesin.” dedi.