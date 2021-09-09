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    Pendik’te çekçekçi, gözüne kestirdiği kapıyı bahçeden çaldı

    Sokak üzerinde çekçek arabası ile ilerleyen bir şahıs, apartman bahçesinin duvar dibine bırakılan kapıları gözüne kestirdi.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 12:52
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    Pendik’te çekçekçi, gözüne kestirdiği kapıyı bahçeden çaldı

    İstanbul Pendik’te apartman bahçesine girip kapıların ağırlığını ölçen şahıs, taşıyabileceği ağırlıkta olan kapıyı seçip çekçek arabasına koydu. Rahat tavırları ile dikkat çeken şahıs, çaldığı kapı ile oradan uzaklaştı.

    Kapıların sahibi Fetullah Yıldırım, kapıları bıraktığı yerde göremeyince binanın güvenlik kameralarını izleyip gerçeği öğrendi.

    "KAPILAR YAKLAŞIK ÜÇ DÖRT GÜNDÜR DURUYORDU"

    Fetullah Yıldırım, “Akşam saatlerinde geldiğimde kapının olmadığını fark ettim. Güvenlik kameralarımızdan kayıtlarımı seyrederek baktım ki gündüz saat beş civarlarında, bir çekçekci geliyor. Köşeden tespit ediyor kapının olduğunu. İlk önce büyük kapıyı yokluyor. Ağır olduğunu görüyor. Sonra arkadaki küçük kapıyı alıp sağa sola bakarak kameraları fark etmeden çekçekine koyup ara sokaktan izini kaybettiriyor. Kapılar yaklaşık üç dört gündür duruyordu.” dedi.

    Pendik’te çekçekçi, gözüne kestirdiği kapıyı bahçeden çaldı #1

    O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

    Çekçekcinin kapıyı çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Pendik’te çekçekçi, gözüne kestirdiği kapıyı bahçeden çaldı #2

    Pendik’te çekçekçi, gözüne kestirdiği kapıyı bahçeden çaldı #3

    Pendik’te çekçekçi, gözüne kestirdiği kapıyı bahçeden çaldı #4

    Pendik’te çekçekçi, gözüne kestirdiği kapıyı bahçeden çaldı #5

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