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    Pendik'te direksiyonu çıkararak yolculuk yaptı

    Sahil yolundaki otomobil sürücüsü, seyir halinde direksiyonu çıkararak metrelerce yol aldı.
    • 19.10.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:56
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    Pendik'te direksiyonu çıkararak yolculuk yaptı

    İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik magandası genç, sahil yolunda trafiği tehlikeye sokan hareketlerini kayıt altına aldı.

    Otomobil sürücüsü genç, trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü.

    Diğer sürücülerine canını hiçe sayarak, trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerledi.

    Önce kaydettirdi sonra paylaştı

    İHA'nın haberine göre, o anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.

    Pendik'te direksiyonu çıkararak yolculuk yaptı ViDEO

    Pendik te direksiyonu çıkararak yolculuk yaptı #1

    Pendik te direksiyonu çıkararak yolculuk yaptı #2


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