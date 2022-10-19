Pendik'te direksiyonu çıkararak yolculuk yaptı

Pendik'te direksiyonu çıkararak yolculuk yaptı

Sahil yolundaki otomobil sürücüsü, seyir halinde direksiyonu çıkararak metrelerce yol aldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik magandası genç, sahil yolunda trafiği tehlikeye sokan hareketlerini kayıt altına aldı.

Otomobil sürücüsü genç, trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü.

Diğer sürücülerine canını hiçe sayarak, trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerledi.

Önce kaydettirdi sonra paylaştı

İHA'nın haberine göre, o anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.

Pendik'te direksiyonu çıkararak yolculuk yaptı ViDEO