Pendik'te doktora saldıran kadın sanık tahliye oldu

Alkollü geldiği acil serviste doktoru saçlarından çekerek darbeden tutuklu Müge İpekçi, 1 yıl hapis cezası aldı. Hükmün açıklanması geri bırakılırken, sanığın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul'da 17 Kasım gecesi, adli rapor almak için polis eşliğinde Pendik Devlet Hastanesi'ne getirilen Müge İpekçi, kolundaki damar yolunu çıkartarak Doktor Esma Demir’e saldırmıştı.

Alkollü olduğu öğrenilen ve doktoru saçlarından çekerek darbeden Müge İpekçi, çirkin olay sonrası ise tutuklanmıştı.

İpekçi hakkında hazırlanan iddianame, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bugün, Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma gerçekleşti.

"5 YIL HEMŞİRELİK YAPTIM, HİÇBİR SAYGISIZLIĞIM OLMADI"

Duruşmaya tutuklu sanık Müge İpekçi, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmaya müşteki Esma Demir de katılırken taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık İpekçi savunmasında, kendisinin de 5 yıl boyunca hemşire olarak çalıştığını belirterek "Çalıştığım sürede değil doktora saldırmak doktorlara saygısızlık dahi yapmadım.

Pendik'te acil serviste doktora saldırı anı



"HATAMIN FARKINDAYIM, ÖZÜR DİLİYORUM"

Yaptığım hatanın farkındayım, sizlerin huzurunda doktordan özür diliyorum. Çok pişmanım bunu belirtmek istiyorum özellikle." dedi.

"ÇOK FAZLA ALKOL ALMIŞTIM"

Olay sırasında çok fazla alkollü olduğunu öne süren sanık İpekçi, "Zaten olaya ilişkin çok fazla bir şey hatırlamıyorum. O gün anksiyete krizine de girmiştim. Hiçbir şeyi kasten ve bilinçli olarak yapmadım. Saldırdığımı hatırlamıyorum. Polislerin beni hastaneye götürdüğünü hastanede neler olduğuna ilişkin şu an gözümün önüne gelen bir şey yoktur. Sizin kararlarınıza saygı duyuyorum ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı avukatı Gülşah Mutlu, "Olay nedeniyle Sağlık Bakanlığı da zarar görmüştür." diyerek Sağlık Bakanlığı’nın davaya katılmasını talep etti. Mahkeme Bakanlığın katılma talebini kabul etti.

"SAÇLARIMI ELİNE DOLAYIP YERE YAPIŞTIRMAYA ÇALIŞTI"

Müşteki Esma Demir ise olay günü sanığın adli muayene için hastaneye getirildiğini, sanığın hastanede anksiyete nöbeti geçirdiğini anlatarak "Kendisini sedyeden atmaya dahi çalıştı. Doktorla birlikte muayene odasına götürdüm. Sanık orada kendisinin eski hemşire ve anksiyete hastalığı olduğunu beyan etti. Biz tomografiyi uygun gördük, hareket etmemesi gerektiği için serumuna sakinleştirici ilaç katmaya karar verdik. Kendisi de muayene esnasında sakinleştirici ilaç vermemizi talep etmişti. Sonrasında kendisini müşahede alanına aldık. Damar yolu açılırken kendisini sakinleştirmeye çalışıyorduk." şeklinde konuştu.

Müşahede alanından çıktıktan sonra sanığın damar yolunu söktüğünü, bu nedenle kanama başladığını söyleyen Demir, tekrar yanına geçerek pansuman yaptığını ve yarasını kapattığını söyledi. Demir, "Tekrar çıktım hemen sonrasında sanık az önce yaptığım pansumanı da söktü. Devamında ben kendisiyle iletişim kurmadım. Kamera kayıtlarında olduğu gibi hemşirelerle konuşurken arkamdan gelip saçlarıma yapıştı. Saçlarımı eline doladı ve beni yere çekmeye çalıştı. İki polis ve doktor arkadaşım araya girdiler, 3 erkek 30-40 saniye boyunca beni kurtaramadılar. Sonrasında araya girenlerin yardımıyla beni sanıktan kurtardılar. Benim ona herhangi bir sözel ya da fiziksel eylemim olmadı." diye konuştu.

Esra Demir’in ve Sağlık Bakanlığı’nın avukatı, sanığın kamu görevi yapan Esma Demir’e görevi nedeniyle saldırdığını belirterek en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Sanık avukatı, müvekkilinin anksiyete hastası olduğunu kaydederek "Müvekkil 6 yıldır sağlık çalışanı adli sicilinden de görüleceği üzere ne bir doktor ne de bir başka kişiye karşı suç işlemiştir." diyerek müvekkilinin beraat etmesini istedi. Son sözü sorulan sanık Müge İpekçi, "Çok pişman olduğumu söylemek istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan takdiri indirim uygulamadan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar veren mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

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