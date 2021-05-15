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    Pendik'te drift yapan magandalar terör estirdi

    İki otomobil sürücüsü, kendilerine tepki gösteren vatandaşları ezmeye çalışarak kazaya sebep oldu. Olay sonrası 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 09:58
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    Pendik'te drift yapan magandalar terör estirdi

    İstanbul'un Pendik ilçesinde cadde üzerinde drift yapan iki sürücü tehlike saçtı.

    Çevredeki vatandaşlar otomobilde bulunan magandalara tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı.

    ONLARCA KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRDÜLER

    Sinirden deliye dönen sürücüler, tartıştıkları kişilerin üzerlerine araçlarını sürerek ezmeye çalıştı. O esnada hızla ilerleyen otomobillerden biri oradan geçmekte olan bir otomobile çarpınca iki araç sürücüsü de yaralandı. Çevredekiler, kendilerini ezmeye çalışan ve kazaya sebep olan araçtaki kişiyi dışarı çıkararak darbetmeye başladı.

    Pendik'te drift yapan magandalar terör estirdi VİDEO

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Diğer araç sürücüsü de o esnada çevredekilerin üzerine aracını hızla sürerek ezmeye çalıştı. Hıncını alamayan maganda aynı hareketi tekrarladı. Otomobilden kaçmaya çalışan vatandaşlar kendilerini bir sağa bir sola atarak kıl payı kurtuldu.

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    POMPALIYLA KARŞILIK VERDİLER

    İddiaya göre olay yerinden geçtiği esnada otomobilin çarpmasıyla yaralanan sürücünün yakınları olay yerine pompalı tüfekle gelerek havaya ateş açıp, diğer sürücüye saldırmaya çalıştı. Aksiyon filmlerini aratmayan olayda iki kişi kaza nedeniyle, bir kişi de kavga esnasında bıçaklanarak yaralandı.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Pendik te drift yapan magandalar terör estirdi #2

    Pendik te drift yapan magandalar terör estirdi #3

    Pendik te drift yapan magandalar terör estirdi #4

    Pendik te drift yapan magandalar terör estirdi #5

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