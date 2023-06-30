Pendik’te dükkan basan magandalar, 1 kişiyi ağır yaraladı Kız kardeşleriyle görüşen şahsın ağabeyine ait dükkana gelen saldırganlar, kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ağır yaralandı. Saldırganların ateş açarak taş ve sopalarla dükkan bastığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Olayların adresi İstanbul’un Pendik ilçesi…

Dün saat 18.30 sıralarıydı.

İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs, Kadir S.’ye ait Çamçeşme Mahallesi’ndeki işletmeye geldi.

Yakınlarıyla birlikte dükkana saldırdı

Saldırgan şahıs, Kadir S.’nin erkek kardeşinin kendi kız kardeşiyle görüşmesini istemediğini söyledi.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

Tehditler savurarak dükkandan ayrılan şüpheli şahıs, kısa süre sonra beraberinde getirdiği yakınlarıyla dükkana saldırdı.

Ağabey ağır yaralandı

Taş ve sopalarla dükkanın camlarını patlatan saldırganlar, Kadir S.’ye ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Kadir S., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay sonrası sokağa çıkan saldırganlar, yaralı şahsın yakınlarını görünce rastgele ateş açtı.

Yardım eden esnafın dükkanına da saldırdı

Kurşunlar bu kez çevredeki dükkanlara isabet etti.

Yaralı şahsa yardım eden çevre esnafının dükkanına da sopalarla saldıran şüpheliler, geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Polis, saldırganların peşinde...

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, inceleme başlatırken; ağır yaralanan Kadir S., hastaneye kaldırıldı.

Ekipler şimdi kaçan şüphelileri arıyor.