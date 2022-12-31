Pendik'te ehliyetsiz sürücü kaza yaparak yaralandı

Seyir halinde ilerleyen ve ehliyetsiz olduğu belirtilen otomobil sürücüsü, kontrolden çıkarak önce ticari taksiye sonra bariyerlere vurarak kaza yaptı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde gece saatlerinde trafik kazası yaşandı.

Seyir halinde bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Bu sırada önce aynı yönde seyir eden ticari taksiye ardından da bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Telat Karadeniz hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkıştı.

Araçtan çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekipler ilk müdahalenin ardından Karadeniz'i ambulansla hastaneye götürdü.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Kazada 1 kişi yaralanırken herhangi bir can kaybı yaşanması ise yüreklere su serpti.

Öte yandan yapılan incelemelerde kaza yapan sürücü Telat Karadeniz’in ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

İHA'nın aktarımına göre; sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Pendik'te ehliyetsiz sürücü kazaya neden olarak yaralandı VİDEO

