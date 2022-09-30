Özel bir hastanenin otoparkında sinir krizi geçiren genç sevgilisini 1 saat boyunca rehin aldı. Ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vererek şahıs gözaltına alındı.

Kadına şiddetin yeni adresi İstanbul...

Pendik ilçesinde yaşayan Mustafa Ç. isimli bir şahıs, hastane otoparkında korku dolu anlar yaşattı.

İki hafta önce işten çıkarılan şahıs, hastanenin bilgi işleminde çalışan Dilek A. ile görüşmek istedi.

Silahla hastaneyi bastı

Nişanlanma aşamasındaki silahıyla giden genç, görüşme teklifine olumsuz yanıt alınca duruma öfkelendi.

Sinirlenip yanında getirdiği tabancayla hastaneyi basarak Dilek A. ile hastane otoparkına indi.

İki el ateş açtı

Burada bir süre tartıştıktan sonra şahıs, açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı.

Daha sonra tabancayı sevgilisinin başına dayayan Mustafa Ç., etrafa korku dolu anlar yaşattı.

Pendik’te sevgilisini rehin alan şahıs korku dolu anlar yaşattı VİDEO



1 saatin sonunda ikna edildi

Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi.

Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

O anlar kamerada

Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren olay aları kameraya yansıdı.