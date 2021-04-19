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Pendik’te fabrikanın tiner kazanı patladı
Asansör üretimi yapılan bir fabrikada tiner kazanı patladı. Bir işçinin vücudunun yüzde 70’i yandı.
- İHA
- 19.04.2021 - 09:57
- Güncelleme : 19.04.2021 - 10:16
Pendik’te asansör üretimi yapılan bir fabrikada, çalışma yapıldığı sırada tiner kazanı patladı.
Bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen patlama çevrede paniğe neden oldu, işçiler dışarı çıkarıldı.
Şerafettin Çengel isimli işçi patlamaya maruz kaldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, vücudunun yüzde 70’inin yandığı öğrenilen işçi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.