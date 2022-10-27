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- Pendik'te feci şekilde darbedilen kadın şikayetçi olmadı
Pendik'te feci şekilde darbedilen kadın şikayetçi olmadı
- 27.10.2022 - 13:43
- Güncelleme : 27.10.2022 - 14:07
Kadına şiddetin yeni adresi İstanbul...
Pendik ilçesindeki bir sitede, akşam saatlerinde şiddetli bir olay yaşandı.
Gökhan B. isimli şahıs, yabancı uyruklu Sebahat O. ile birlikte alkol almaya başladı.
Fenalaşan kadını darbetti
İkili, ilerleyen saatlerde evden ayrılmak için asansöre bindi. Bu sırada genç kadın baygınlık geçirdi.
Zemin kata indiklerinde fenalaşan kadını ayağa kaldırmaya çalışan Gökhan B., bir süre sonra kadını tekme tokat darbetti.
Pendik'te feci şekilde darbedilen kadın şikayetçi olmadı VİDEO
Yerlerde sürükledi
Sebahat O.'yu tekrar asansöre bindirmeye çalışan şahıs, yerde sürükleyerek feci şekilde saldırmaya devam etti.
Ardından otopark katına inerek kadını araca bindiren saldırgan, siteden ayrıldı.
Şikayetçi olmadı
O anlar güvenlik kameralarına yansırken, darbedilen kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.
DHA'nın aktarımına göre; sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.