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    Pendik'te feci şekilde darbedilen kadın şikayetçi olmadı

    Birlikte alkol aldığı şahısla evden ayrılırken baygınlık geçiren yabancı uyruklu kadın, yerlerde sürüklenerek darbedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
    • 27.10.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 14:07
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    Pendik'te feci şekilde darbedilen kadın şikayetçi olmadı

    Kadına şiddetin yeni adresi İstanbul...

    Pendik ilçesindeki bir sitede, akşam saatlerinde şiddetli bir olay yaşandı.

    Gökhan B. isimli şahıs, yabancı uyruklu Sebahat O. ile birlikte alkol almaya başladı.

    Fenalaşan kadını darbetti

    İkili, ilerleyen saatlerde evden ayrılmak için asansöre bindi. Bu sırada genç kadın baygınlık geçirdi.

    Zemin kata indiklerinde fenalaşan kadını ayağa kaldırmaya çalışan Gökhan B., bir süre sonra kadını tekme tokat darbetti.

    Pendik'te feci şekilde darbedilen kadın şikayetçi olmadı VİDEO

    Yerlerde sürükledi

    Sebahat O.'yu tekrar asansöre bindirmeye çalışan şahıs, yerde sürükleyerek feci şekilde saldırmaya devam etti.

    Ardından otopark katına inerek kadını araca bindiren saldırgan, siteden ayrıldı.

    Şikayetçi olmadı

    O anlar güvenlik kameralarına yansırken, darbedilen kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    DHA'nın aktarımına göre; sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

    Pendik te feci şekilde darbedilen kadın şikayetçi olmadı #1

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