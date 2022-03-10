Pendik'te fırının önündeki aracı saniyeler içinde çalındı

İsmail Yiğit isimli kişinin aracı, fırından ekmek kasalarını almak istediği sırada aniden gelen 2 hırsız tarafından çalındı. Hırsız anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Ankara Caddesi’nde sabah saat 07.00 sıralarında beyaz bir aracın sürücüsü İsmail Yiğit, fırından ekmek kasalarını almak için aracından indi.

FIRININ ÖNÜNDEKİ ARACINI KAÇIRDILAR

Ekmekleri kasaya yerleştirdiği sırada 2 şüpheli, aracı çalarak hızla uzaklaştı. Durumu son anda fark eden araç sahibi Yiğit, hırsızlara müdahale edemedi.

"EMNİYETE BİLDİRDİM, GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPTILAR"

Aracı çalınan İsmail Yiğit, "Sabah saat 07.00 sıralarında ekmek almak için aracı park edip içeri girdim. Ekmekleri kasaya doldururken tezgahtar kız 'araç çalınıyor' dedi. Koşarak dışarı çıktım ama aracı alıp gittiler. 2 kişilerdi. Köşeden gelip aracı alıp gittiler. Muhtemelen daha önceden takip edip izlemişlerdir. İşyeri güvenlik kamera görüntüsünde de var. Araç hırsızlıkları çok arttı. Cezaların artmasını istiyorum. Emniyete bildirdim, gerekli işlemleri yaptılar” şeklinde konuştu.