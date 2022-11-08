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    Pendik'te genç kadını öldüresiye dönen caniye istenen ceza belli oldu

    Alkol aldığı genç kadını asansörde tekme tokat darbeden Gökhan B. için kendisini savunamayacak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıldan 16 yıla kadar hapis talep edildi.
    • 08.11.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 15:20
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    Pendik'te genç kadını öldüresiye dönen caniye istenen ceza belli oldu

    Gün geçtikçe artan kadına şiddetin bir vahşi örneği daha İstanbul'da yaşandı.

    Pendik'te 26 Ekim günü yaşanan olayda Gökhan B. isimli şahsın evine giden Tuana Koyun’un (21) alkol almaya başladı.

    Bir süre sonra evden ayrılmak isteyen ikili, asansöre binince genç kadın baygınlık geçirdi.

    Zemin kata indiklerinde fenalaşan kadını ayağa kaldırmaya çalışan Gökhan B., bir süre sonra kadını tekme tokat darbetti. Yaşanan vahşi olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

    Araca zorla bindirdi

    İddianamede, şüphelinin genç kadını yumrukladığı, asansör çıkışında tekrar kaldırarak vurmaya devam ettiği ve aracına zorla bindirdiği belirtildi.

    Alınan adli tıp raporuna göre, müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaralandığı tespit edildiği aktarıldı.

    Pendik'te genç kadını öldüresiye dönen caniye istenen ceza belli oldu VİDEO

    16 yıla kadar hapsi isteniyor

    Şüphelinin, kendisini alkollü olduğu için savunamayacak durumda olan müştekiye karşı eylemleri nedeniyle iddianamede, “canavarca hisle kasten yaralama” ve “ beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 5 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Pendik te genç kadını öldüresiye dönen caniye istenen ceza belli oldu #1

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